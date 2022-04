Terzo mandato e semplificazione per i piccoli comuni, Pella: "FI vicina ai territori e agli amministratori locali"

Oggi il Senato ha approvato il disegno di legge, di mia iniziativa, che toglie l'obbligo dell'effettuazione del controllo di gestione per i piccoli comuni e alza la soglia per il terzo mandato dei sindaci da tremila a cinquemila abitanti.

Il traguardo raggiunto sarà particolarmente significativo per il Paese riguardando 65mila amministratori locali eletti in 5.521 enti, il 70% del totale, che governano circa il 60% del territorio nazionale a livello di estensione, con tutto il loro portato in termini di rischi ambientali, di spopolamento, di divario digitale ma anche di opportunità di sviluppo secondo gli obiettivi condivisi all'interno del PNRR che vogliamo raggiungere. La semplificazione della loro attività amministrativa quotidiana mi rende molto soddisfatto del lavoro svolto, quantificabile in una decina di giorni di lavoro che consentiranno di liberare energie e competenze per la programmazione territoriale e per le esigenze quotidiane dei cittadini. Per i Sindaci dei piccoli comuni sarà altresì introdotta la possibilità di svolgere un terzo mandato consecutivo: ulteriori 1.087 municipalità avranno questa opportunità, in una fase storica in cui, purtroppo, sono molti i territori per i quali non ci sono candidati, già dalla prossima tornata elettorale prevista per il 12 giugno 2022, riflettendo un'istanza che i territori da oltre vent'anni denunciano.

Voglio esprimere il massimo ringraziamento nei confronti del Presidente Berlusconi per aver colto e sostenuto fin da subito l'urgenza e la rilevanza di questo tema, i colleghi deputati e senatori e tutto il partito di Forza Italia per aver sostenuto la mia iniziativa durante tutto il suo percorso parlamentare e i Capigruppo On. Barelli e Sen. Bernini e la Responsabile dei rapporti con gli alleati Sen. Ronzulli, che hanno fatto sì che il suo iter di approvazione risultasse alla massima attenzione di tutti i gruppi politici.

On. Roberto Pella

Capogruppo Commissione Bilancio per Forza Italia

Responsabile Enti Locali Nord Italia per Forza Italia