Diamant Lux: tutta la migliore selezione di lampade da esterno

Abbiamo già visto, nel precedente articolo di marzo, come realizzare un’area relax all’interno del proprio terrazzo o del proprio giardino, per prepararsi all’arrivo della bella stagione. Oggi, Federica, scende sotto un aspetto più tecnico mostrandoci alcuni modelli di illuminazione da esterno utili per le nostre aree esterne.



I lampadari da esterno si suddividono in: applique, da incassi, a soffitto e lampioni da giardino.







Le applique sono utili per illuminare una zona o una parete esterna; anche se il loro scopo è principalmente funzionale, svolgono un importante ruolo d’arredo. Infatti, creano una particolare atmosfera, mettono in risalto un dettaglio e creano bellissimi giochi di luce. Sono ideali per rendere accogliente e armonioso un angolo del terrazzo in cui è stato sistemato un salottino, oppure per illuminare nello specifico un punto in cui si è soliti leggere o eseguire lavoretti. La gamma dei faretti da incasso comprende invece i segna-passo (utili per segnare le stradine e i marciapiedi in giardino oppure i bordo-piscina) e le lampade decorative. Creano atmosfere suggestive e, se posizionati nel modo corretto, permettono di ottenere risultati da favola, ricreando un ambiente caldo, accogliente e moderno. Le illuminazioni a soffitto, dette anche sospese, sono plafoniere che, come le applique, vengono installate alla parete, ma vanno ad illuminare una zona più ampia.

Infine, i lampioni da giardino, comprendono l’ampia selezione di lampioncini, bollard da giardino per esterno a led oppure E27, ideali per illuminare vialetti, giardini, vialetti auto carrabili o di ingresso casa.

