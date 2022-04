Vinitaly, torna in presenza il Salone Internazionale del Vino

Prenderà il via domenica 10 aprile la 54a edizione di Vinitaly, il più importante salone internazionale dedicato ai vini e ai distillati che farà di Verona la capitale mondiale del vino fino a mercoledì 13 aprile. Un ritorno particolarmente atteso, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, celebrato con la presenza di 4.400 aziende espositrici provenienti da 19 nazioni.

A rappresentare le produzioni dell’Alto Piemonte ci saranno anche ventuno imprese del territorio all’interno della collettiva piemontese promossa dal sistema camerale insieme a Piemonte Land of Wine: Antoniolo (VC), Aziende Agricole Sella (BI), Boniperti Gilberto (NO), Brigatti Francesco (NO), Ca’ Nova di Codecasa Giada (NO), Cantina Delsignore (VC), Cantine Cogo (NO), Cantine Garrone (VCO), Carlone Davide (NO), Castaldi Francesca (NO), Centovigne - Castello di Castellengo (BI), Ioppa F.lli Giampiero e Giorgio (NO), La Prevostura (BI), Le Pianelle (BI), Paride Iaretti & C. (VC), Pietra Forata Cantine in Ghemme (NO), Pietro Cassina (BI), Platinetti Guido (NO), Podere Ai Valloni (NO), Roccia Rossa (BI), Tenute Guardasole di Marco Bui (NO).

Le aziende partecipanti, collocate nel Padiglione 10, hanno potuto usufruire di un abbattimento della quota di adesione grazie al contributo della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, oltre a beneficiare dei servizi offerti in loco dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte. Presenti alla manifestazione in forma autonoma anche i produttori Antichi Vigneti di Cantalupo (NO), Il Chiosso (VC), Le Piane S.r.l. (NO), Proprietà Sperino (BI), Torraccia del Piantavigna (NO), Travaglini (VC), Vigneti Valle Roncati (NO) e Villa Guelpa (BI).

Sono tredici i vini DOC e DOCG prodotti complessivamente nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, che salgono a cinquantanove considerando l’intero Piemonte, regione italiana con il più alto numero di denominazioni d’origine in campo vitivinicolo. Maggiori informazioni sulla partecipazione a Vinitaly possono essere richieste al Servizio Promozione della Camera di Commercio (promozione@pno.camcom.it – telefono: 0321.338.226).