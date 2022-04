Club Alfa Romeo Biella torna con 5 nuovi appuntamenti

Dopo il grande successo degli eventi dello scorso anno, il Club Alfa Romeo di Biella torna per le stagioni primaverile ed estiva con cinque nuovi eventi in calendario, organizzati sul territorio Biellese.

Il primo appuntamento sarà il 22 maggio con il “Giro delle Baragge”, un giro panoramico di circa 100 km dislocato tra il Biellese e il Vercellese, con esperienze emozionanti e divertenti riservate ai passeggeri e ai guidatori. I posti a disposizione sono 60, il costo è di € 35,00 a persona. La giornata inizierà alle ore 8:30 con una colazione di benvenuto, per terminare con un pranzo al ristorante i Platani di Villanova Biellese. Durante il pranzo, avverrà un’estrazione a sorte per vincere un bancale di pellet, offerto da Scavone Tetti.

A seguire, il 26 giugno sarà il turno del giro al “Piano delle Fate”, ovvero un percorso turistico in cui i soci del Club accompagneranno i visitatori con le proprie autovetture lungo le strade della Valsesia per godersi il panorama e ultimare con un’apericena in una caratteristica locanda del posto.

L’evento “Club Alfa Romeo Biella per Fondo Edo Tempia” avrà luogo invece il 9 luglio: un’occasione pensata dall’associazione per mettere a disposizione le proprie vetture a favore del Fondo Edo Tempia, per permettere a chiunque di godere del glorioso marchio e provare l’emozione di salire a bordo per un breve ma emozionante giro. L’evento vedrà la partecipazione di CRI Cossato e degli Alpini di Cossato e Quaregna. Il ritrovo sarà presso l’area mercato di Cossato.

L’appuntamento di agosto sarà invece un Apericena al Lago di Viverone, organizzato per sabato 27. La bellezza del paesaggio e la buona cucina saranno i protagonisti di questa giornata, coronato da un apericena conclusivo presso il ristorante "Mea Culpa", durante il quale verrà realizzata un’esposizione statica delle autovetture fuori dal locale.

La stagione del Club terminerà con il “Gran Galà Alfa – Lancia”, in programma per il 17 settembre. Data la grande riuscita primo evento, del 2021, si è deciso di replicare anche quest’anno con un’esposizione delle vetture in piazza; la giornata terminerà con una cena riservata ai soci ed ai loro simpatizzanti.

L’associazione Club Alfa Romeo ringrazia gli sponsor Scavone Tetti e Cerreto Autoricambi; ringrazia inoltre Rinovis Gomme per l’ospitalità e il Maggiolino di Cossato.

È possibile seguire le pagine social del Club per rimanere aggiornati su tutte le novità ed i fuori programma dell’associazione.

Per informazioni: 329 1864691 (Paolo) – 348 2624954 (Marinella) – 339 3986578 (Roberto)

Mail: clubalfaromeobiella@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/clubalfaromeobiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/clubalfaromeobiella