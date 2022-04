Biella, dopo due anni ritorna il tradizionale "Concerto di Gala" al Teatro Sociale

Giuffredi si è diplomato in tromba nel 1985 presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza. Dal 1983 ad oggi ha suonato come prima tromba nelle principali istituzioni lirico sinfoniche italiane, Orchestra RAI di Torino e Milano, Teatro Comunale di Firenze, Teatro Regio di Parma, Teatro alla Scala di Milano, Orchestra sinfonica Arturo Toscanini dell'Emilia-Romagna, Filarmonica Toscanini suonando con direttori come Riccardo Muti, Zubin Metha, Seiji Ozawa, nelle più prestigiose sale da concerto del mondo. Come solista ha suonato accompagnato da I Solisti Veneti, dall'Orchestra Sinfonica Siciliana, dall'Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini, dalla Tirana Radio Symphony Orchestra, dalla Krasnoyarsk Symphony Orchestra e dai Salzburg Chamber Soloist, interpretando la musica per il cinema di Ennio Morricone, Nino Rota e brani classici prediligendo uno stile melodico, cantabile all'italiana.



Nel 2004 è stato invitato come solista all'ITG International Trumpet Guild conferenza mondiale sulla tromba tenutasi alla University of Denver negli Stati Uniti. Come didatta ha tenuto masterclass in diverse parti del mondo, CTG China Trumpet Guild alla Nanchang University, all'University of Denver negli Stati Uniti, al Tirana Conservatory "(Albania), al Conservatorio Centrale di Pechino, alla Lieksa Brass Week (Finlandia), al Kalavrita brass festival (Grecia), e in vari conservatori in Italia. Suona come prima tromba al Pavarotti & Friends 2000 esibendosi con George Michael, Luciano Pavarotti, Enrique Iglesias; nel 2006 ha suonato come prima tromba nel tour diretto da Ennio Morricone con l'orchestra Filarmonica della Scala; nel 2015 ha suonato con Cesare Cremonini.



Nell'ottobre del 2008 ha suonato in quartetto con Liza Minnelli alla trasmissione di Rai 1, Porta a Porta. Negli Stati Uniti realizza tre album CD per l'etichetta statunitense Summit Records[. Dal 2009, come unico rappresentante italiano, è membro dell'ensemble internazionale Ten of the Best ensemble formato da dieci trombettisti selezionati fra diversi stati del mondo, con i quali nel novembre/dicembre 2009 effettua un tour in Germania e Giappone suonando in prestigiose sala da concerto come Berliner Philharmoniker e Tokyo Opera City. È docente di tromba presso l'Accademia Internazionale della Musica di Milano. Concerto finanziato con il contributo della Fondazione CR Biella.