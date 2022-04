A.L.I.Ce. Biella ODV: "Evento del 9 aprile annullato"

In relazione al comunicato di OPI Biella l'associazione A.L.I.Ce. Biella ODV rende noto che l'iniziativa prevista per il 9 aprile 2022 c/o Relais Santo Stefano è stata annullata per motivi di opportunità indipendenti dalla volontà e dagli obiettivi della stessa. Sottolinea che unico obiettivo perseguito da A.L.I.Ce. Biella ODV è sostenere le persone colpite da ictus e le loro famiglie, svolgere campagne di sensibilizzazione e non ha mai avuto e non avrà mai alcun scopo commerciale. Valori che non accetta vengano messi in discussione ed è pronta a tutelare la propria immagine in ogni sede.