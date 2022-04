Ai Faggi i nuovi dipinti dell'artista biellese Giovanni Rosazza

Nei giorni scorsi il pittore iperrealista biellese Giovanni Rosazza ha allestito nell'elegante Club House del centro multisportivo i Faggi la sua nuova linea di dipinti GR arreda ispirata alla natura. Grazie alla lungimiranza dei soci del club Maurizio Ribaldone, Maurizio e Alberto Bertagnolio, Andrea Colombo, Mario Rossi è stato possibile coniugare in un unico polo cittadino sport, wellness e cultura offrendo una importante vetrina all'arte che ha subito come e più di altri settori le limitazioni imposte da due anni di pandemia.

"Sono molto orgoglioso di questa preziosa collaborazione e vi invito a venirci a trovare" afferma l'artista. La collaborazione tra Rosazza e il circolo multisportivo I Faggi era già iniziata lo scorso anno quando la sede di via Germanin aveva ospitato i "Fuoritempo" dell'artista.

Stavolta a impadronirsi della scena non sono più personaggi emblematici del passato ritratti in bianco e nero in un contesto a colori (i "Fuoritempo") ma soggetti ispirati alla natura. Animali, fiori, frutti che si prestano ad arredare grazie a tele di grandi dimensioni (cm 100x10)I nuovi dipinti sono liberamente visitabili presso il centro multisportivo "I Faggi".