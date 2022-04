Tempio crematorio, continua la battaglia delle famiglie

Il nuovo capitolo della triste storia del tempio crematorio di Biella per il quale sono stati condannati, sia in primo grado che appello, i fratelli Marco ed Alessandro Ravetti, si scritto martedì 5 aprile, con l'udienza in cui il Giudice Indagini Preliminari, Eleonora Saccone, ha esaminato le circa 70 querele presentate da famiglie delle vittime residenti per lo più fuori provincia di Biella, e che hanno saputo dell'inchiesta in ritardo.

L'impostazione della Procura della Repubblica di Biella è la stessa di rispetto al procedimento, poi archiviato, presentato dalle famiglie biellesi. Chiederà l'archiviazione in quanto mancano le prove che gli abusi durante le cremazioni riguardino casi diversi rispetto a quelli che hanno portato alle condanne dei Ravetti.

Di contro, la tesi dei querelanti si fonda sulla perizia dell'ex Generale dei Ris di Parma Luciano Parma, e su altre relazioni di esperti.

Famiglie biellesi, che, come sempre, erano presenti fuori dal Tribunale per dare il proprio sostegno ai querelanti e per ricordare i loro cari.

Ora si aspetta la decisione della dottoressa Saccone. Ricordiamo che, lo scorso 25 gennaio, la Corte d'Appello di Torino ha condannato Alessandro Ravetti a 4 anni e 1 mese (in primo grado 5 anni a 4 mesi ) ed il fratello Marco a 3 anni e 10 mesi (in primo grado 5 anni) .