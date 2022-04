Pichetto, il cordoglio per la morte del professor Benito Rimini

“La morte del professor Benito Rimini mi addolora enormemente: con lui va via un maestro di professione e di vita, un punto di riferimento costante nel corso della mia carriera lavorativa. Ne ricorderò sempre la competenza, la passione per la cultura e lo sconfinato amore per il sapere. Mancherà a tutta la nostra comunità. Mi unisco al cordoglio della famiglia, dei figli, Luca e Filippo, e di tutte le persone che gli volevano bene”. Così il viceministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto.