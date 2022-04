Buonasera, la presente per segnalare che in merito all'evento previsto in data 9 aprile alle ore 17,30 presso Sala Oropa Relais Santo Stefano Sandigliano, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Biella si dissocia dai contenuti completamente stravolti rispetto alla proposta presentata.

È stato fatto un utilizzo improprio del nostro logo.