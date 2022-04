Ordine dei Medici di Biella: "Disconosciamo fermamente il patrocinio mai concesso all’evento del 9 aprile"

Siamo con la presente a chiedere la massima diffusione del comunicato allegato

Lo scrivente Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Biella SEGNALA l’utilizzo improprio del Logo dell’Ente che disconosce fermamente il patrocinio mai concesso all’evento del 9 aprile 2022 che si terrà al Relais Santo Stefano dal titolo “A.L.I.C’e a Biella e… non solo nel paese delle meraviglie” alle ore 17:30, nel quale è prevista la presentazione e la sponsorizzazione di HADO: marchio commerciale a Noi sconosciuto e dal quale ci dichiariamo distanti.

Si precisa che il patrocinio era stato concesso in data 21/03/2022 esclusivamente alla locandina in cui veniva presentata l’associazione A.L.I.C’e e i suoi scopi e limitatamente alla stessa palesemente diversa da quella usata per presentare il sistema HADO.

L’Ordine si dissocia fortemente da questa iniziativa

intimando la rimozione del Logo da ogni opuscolo, locandina o qualsivoglia materiale pubblicitario,

vietando ogni riferimento esplicito o implicito all’Ente Ordine dei Medici

segnalando agli Organi competenti l’azione compiuta dagli organizzatori dell’evento all’insaputa dello scrivente

riservandosi di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell’immagine in termini reputazionali all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Biella.