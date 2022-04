Cittadino dorme nell’area della stazione di Cossato, si attiva anche l’Auser: “Soluzione al più presto”

“Dopo aver letto che una persona dorme da un po' di giorni nell’area della stazione di Cossato, i volontari di Auser Cossato, si sono attivati e sono andati a trovare la persona, gli abbiamo parlato, per capire come mai si è giunti a questo punto. Abbiamo avvisato il sindaco del paese dove è residente, che era già al corrente della situazione, e aveva già cercato delle soluzioni, che per il momento non hanno avuto esito positivo. Abbiamo anche avvisato per conoscenza il sindaco di Cossato. Gli abbiamo portato una coperta e poco altro, e gli abbiamo anche assicurato che parleremo con chi di dovere, per cercare una soluzione umana e possibile”. A parlare il presidente dell’Auser Cossato Marco Abate, sempre molto sensibile alle tematiche sociali.

“Speriamo che al più presto si trovi una soluzione – sottolinea - E' un po' poco quello che abbiamo fatto, ma abbiamo sentito l'obbligo di intervenire, la vicinanza alle persone in difficoltà, è un obbligo....ed è ancor più obbligatorio trovare una soluzione, in modo urgente”.