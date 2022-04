Ciclista colpito da rami appena tagliati a Mongrando, trasportato all'ospedale

Un biellese è stato trasportato in ospedale, a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 7 aprile. Stando alle prime ricostruzioni, un ciclista stava percorrendo, in sella alla sua bici, un sentiero nei boschi vicino alla zona della Ruta, a Mongrando, quando ad un tratto sarebbe stato colpito da alcuni rami, o addirittura da un albero, appena tagliati da un boscaiolo.

Il biker è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario del 118, giunti velocemente sul posto insieme ai Carabinieri che ora stanno ricostruendo la dinamica esatta di quanto accaduto. L'uomo è stato caricato sull'elisoccorso in direzione dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano. Non sono note le sue condizioni di salute ma secondo le prime informazioni raccolte avrebbe riportato diverse fratture in varie parti del corpo.