Biella: un grillo negli spinaci in mensa. Bessone: "Sono cose che non devono assolutamente succedere"

Il tam tam è stato immediato: quando gli è stato consegnato il piatto con la pietanza, il bambino ha notato qualcosa di strano tra gli spinaci, ha chiamato la maestra che immediatamente ha ritirato il piatto, fatto una foto e inviata al Preside Tiziano Badà che ha contattato l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone.

E' successo alle elementari di Pavignano, dell'Istituto Comprensivo Biella 2. "Sono fatti che assolutamente non devono accadere - commenta l'assessore Bessone - , tanto meno a scuola. Si deve prestare molta attenzione, anche chi scodella. Capisco che i pasti da servire sono tanti, ma non possono accadere cose simili. La mia preoccupazione in un primo momento era che si fosse trattato di uno scarafaggio. Il che sarebbe stato un sinonimo di poca igiene, Scartata questa ipotesi, si è arrivati con sicurezza a dire che si è trattato di grillo, ma chiedo comunque dei chiarimenti".

E questi avverranno in sede di commissione la prossima settimana, al più tardi quella dopo. "Ho già sentito l'Asl - conclude l'assessore - e al più tardi dopo Pasqua ci troveremo per chiarire quanto è accaduto".

"Noi come scuola abbiamo fatto quello che dovevamo fare - spiega il preside Badà - . La mensa non è di nostra competenza. Abbiamo segnalato l'accaduto immediatamente e il Comune provvederà come deve".