Biella, possibili interruzioni della distribuzione di acqua in via Bengasi e vie limitrofe

A seguito di una rottura di una tubatura da parte dell'impresa che sta eseguendo lavori di scavo per conto di Enelgas, la società ha dovuto predisporre alcune chiusure.

Per questo, in via Bengasi e nelle vie limitrofe potrebbero verificarsi sospensioni momentanee della distribuzione dell'acqua potabile e cali di pressione.

I tecnici di Cordar stanno lavorando al fine di risolvere la problematica in tempi rapidi e prevenire ulteriori disagi.

Cordar resta a disposizione al numero 800 99 60 14.