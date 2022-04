Auto si scontrano con cinghiale e capriolo, doppio investimento a Mottalciata e Sandigliano

Doppio investimento di animale selvatico nel Biellese. Nella tarda serata di ieri, 6 aprile, un capriolo si è scontrato con un'auto in corsa a Mottalciata. Nell'impatto, è riuscito a fuggire nella boscaglia vicina. Il mezzo, invece, ha riportato alcuni danni alla carrozzeria. Visibilmente scosso il conducente, un uomo di circa 61 anni.

A Sandigliano, invece, un cinghiale è stato travolto nella prima mattinata di oggi, 7 aprile: anche in questo caso, l'animale ha fatto perdere le sue tracce mentre la persona alla guida non è rimasta ferita. In entrambi i sinistri erano presenti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.