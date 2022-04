Allarme processionaria anche a Valdilana, chiude il Parco Sella di Mosso

Allarme processionaria anche a Valdilana, dopo i casi riscontrati a Biella (leggi qui). Poco meno di un'ora fa, il Comune ha informato che il Parco Sella di Mosso è stato chiuso con un'ordinanza a causa della presenza di alcuni nidi. “Il parco non è fruibile – spiegano dal Comune – perchè sono stati localizzati in alcuni alberi adiacenti all'area verde pubblica. Sono stati interessati i proprietari per risolvere la problematica con apposita disinfestazione”.