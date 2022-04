Zubiena, risorge il forno storico di frazione Vermogno: sarà utilizzabile da tutti

Era la fine del 2021 quando l’associazione Vermogno Vive di Zubiena, coerentemente con la sua missione di valorizzazione dell’omonimo borgo, ha acquistato da un privato il forno storico di via Debernardi che versava in una condizione di inutilizzo ed invisibilità: “Non sappiamo da quanto tempo sia dismesso – racconta Andrea Polidori, presidente dell’associazione – ma posso dire che nemmeno gli anziani del paese si ricordano di averlo visto in funzione”.



L’operazione di riqualificazione ha visto scendere in campo i volontari a cui si è unita la partecipazione ad un bando della fondazione Cassa di Risparmio di Biella per un totale di 3.000 euro. I lavori sono incominciati a gennaio ma è stato nel mese di marzo che si sono svolti tre interventi fondamentali: riparazione della canna fumaria; ripristino della camera di combustione e rimozione della parete che ne occultava la vista.



Attualmente non c’è ancora certezza sulla data dell’inaugurazione che dovrebbe avvenire nel mese corrente. In seguito verrà stilato un calendario con gli orari in cui il forno sarà accesso e operativo, in modo che tutti possano andare a cuocere le loro pietanze.