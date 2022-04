Candelo, lavori in piazza Castello. Gelone: “Si lavora per avere più ordine e sicurezza” (foto dalla pagina Facebook del sindaco di Candelo Paolo Gelone)

“Stiamo lavorando per avere ancora più ordine e sicurezza in piazza Castello, senza diminuire i parcheggi a disposizione e aumentando l'area sicura per i pedoni”. A scriverlo il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social. “I lavori sulla segnaletica orizzontale – prosegue il primo cittadino - continueranno anche su altre vie in paese nei prossimi giorni”.