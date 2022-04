Cavaglià, il programma dell'inaugurazione del parco del Chioso "deliberato" dal consiglio dei ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cavaglià ha ufficialmente presentato alla Giunta “dei grandi” l’idea progettuale emersa dal lungo lavoro partecipativo che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole medie. A seguito di un confronto molto acceso tra i rappresentanti designati per comporre il CCR, si è giunti ad un progetto condiviso che, il neo-eletto Sindaco dei ragazzi, Cristian Primon, ha illustrato all’Assessore Monica Bertolini.

Il progetto riguarda l’inaugurazione del nuovo parco del Chioso. Il CCR ha pensato ad una grande festa che coinvolga tutti i ragazzi in tornei sportivi e giochi come calcio, pallavolo, tiro alla fune e basket, fino all’ora dell’apericena, dove, chi vuole, può vestirsi e truccarsi per una festa cosplay. Il tema di fondo sarà la pizza e dopo cena ci si scatenerà in una caccia al tesoro per tutto il paese. L’Assessore a nome di tutta l’Amministrazione, dopo aver attentamente ascoltato le proposte ha accolto con entusiasmo il progetto.

Durante la seduta è stata votata e nominata anche la Giunta dei ragazzi. Le deleghe sono state così distribuite: Assessore all’Ambiente e alla Sicurezza Diletta Fici, Assessore al Bilancio Andrea Shaba, e Assessore allo Sport e Manifestazioni Isabel Valentini Tua. Infine il Consiglio ha scelto anche per il Vicesindaco, incarico che verrà ricoperto da Nicole Tondella.

In attesa di conoscere la data dell’inaugurazione, il CCR continuerà il lavoro per organizzare l’evento e coinvolgere tutti in una grande festa, sempre coadiuvato dagli operatori dell’Associazione Itaca, Mariella Trento e Gabriele Cortella.