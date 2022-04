Domenica della Palme e Via Crucis a Cossato, ecco dove sarà sospesa la circolazione

Il comune di Cossato informa che, per permettere lo svolgimento della processioni della Domenica delle Palme e della Via Crucis sarà istituita la sospensione temporanea della circolazione stradale in via Lamarmora, via Mazzini e Piazza Chiesa dalle 11 di domenica 10/04/2022 e fino al termine del transito; dalla Parrocchia di Gesù Nostra Speranza alle vie Paruzza e Don Eugenio Acquadro dalle ore 10.15 di domenica 10/04/2022 e fino al termine del transito; in Piazza Chiesa, via Mazzini, via Martiri della Libertà, via Cesare Battisti, via Don Eugenio Acquadro dalle ore 20.30 di venerdì 15/04/2022e fino al termine del transito.