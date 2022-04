A Zumaglia cittadini preoccupati per il cimitero

Alcuni cittadini di Zumaglia sono preoccupati dalle condizioni del cimitero comunale tanto da interessare il gruppo di minoranza in consiglio comunale Zumaglia nel Cuore, formato da Iuri Toniazzo, Franco Della Valle e Renzo Quaglia, i quali, nei giorni scorsi, si sono recati sul posto.

“Il muro perimetrale, al quale quasi certamente nel corso degli anni non è stata garantita l'adeguata manutenzione – dichiara il capogruppo Toniazzo – cade letteralmente a pezzi. Grondaie e ringhiere sono state aggredite dalla ruggine e non garantiscono più la loro funzionalità. Così come il decoro è sotto la soglia minima accettabile con calcinacci che cadono da soffitti e pareti, lapidi scagliate, muretti e scalini in stato di evidente dissesto. Una situazione a dir poco preoccupante, se si considera che recentemente l'amministrazione ha stanziato nel bilancio di previsione 2022/2024 per la manutenzione dell'area cimiteriale soli 1500 euro”.

L'aspetto più preoccupante, secondo cittadini e consiglieri di minoranza, sono i muri perimetrali dell'area cimiteriale e i dissesti nei camminamenti che potrebbero nuocere alla sicurezza dei visitatori, specie se anziani e persone con difficoltà di deambulazione.

L'esito della visita è stata l'interrogazione presentata al sindaco da Zumaglia nel Cuore, che intenderebbe anche chiedere la convocazione di una seduta straordinaria del consiglio comunale.

Il sindaco Edoardo De Faveri è conscio della situazione, ma non condivide il modus operandi della minoranza: "Oggi vanno a fare foto al cimitero per trovare problemi, domani toccherà alle scuole, poi al municipio ed all'ambulatorio. Problemi che ci sono. Quanto al cimitero, problema che si protrae da anni e che non sottovalutiamo, uno dei nostri primi interventi è stato quello di manutenere il tetto per non aggravare la situazione".