Morte Benito Rimini, il ricordo di Fenoglio: “Mi ha insegnato che nella vita non è mai troppo tardi”

“Ho avuto il piacere di conoscere il Dott. Benito Rimini quando lavoravo presso l’università del Piemonte Orientale nel settore Didattica e servizi agli studenti del Dipartimento di studi umanistici di Vercelli. È con un certo affetto che ricordo il giorno in cui il Dott. Rimini si presentò presso gli uffici e si sedette dinnanzi a me con la domanda di iscrizione al corso di laurea in filosofia.

Non nego che fin da subito rimasi stupito, pensando che fosse venuto per ricevere informazioni per un conto di un nipote o semplicemente per poter seguire liberamente in qualità di auditore la lezione di qualche noto docente del panorama accademico nazionale che al Piemonte Orientale detiene una cattedra. Fino ad allora, pur essendo entrambi biellesi non ebbi mai il piacere di conoscerlo. Sin dalle prime battute, quando insieme alla domanda d’iscrizione produsse le attestazioni delle precedenti lauree, di cui la prima risalente agli anni ‘50, rimasi particolarmente sorpreso della sua straordinaria lucidità, ricchezza culturale e di pensiero, della sua incredibile energia e forza d’animo nonché del suo profondo senso di ironia legato a questa sua nuova avventura.

Fui felice quando anni dopo, nell’ottobre del 2020, accolsi la notizia della sua laurea e il coronamento di quel suo ambito desiderio. È con dolore che colgo la notizia della sua scomparsa ed esprimo il mio personale cordoglio alla famiglia. Ciò che non scompare è l’insegnamento che il dott. Rimini mi ha trasmesso: nella vita non è mai troppo tardi, se desideri un qualcosa devi impegnarti a fondo per raggiungerla senza mai arrenderti".