Lo Chalet di Vigliano si prepara per la Pasqua: Dehor esterno riscaldato e un menù dedicato

Domenica 17 aprile, dalle ore 12:00, Lo Chalet Steakhouse & Potatoes di Vigliano aprirà le sue porte per accogliere i clienti. Infatti, in occasione della Pasqua, sarà possibile pranzare nel locale (su prenotazione) con il gustosissimo menù dedicato a questo giorno di festa.

Lo chef condurrà le “danze dei sapori” in questa sequenza:

Aperitivo di Benvenuto;

Insalata primaverile con erbe spontanee, Quaglia, Mandorle e Prosciutto Crudo Croccante;

Torta Pasqualina Rivisitata (crema di spinaci, tuorlo fritto, spuma di ricotta, cialda di pasta sfoglia);

Tortellini di Pulled Pork, Crema di Piselli e Parmigiano affumicato;

Carré di Agnello al Barbecue e Carciofi;

Pastiera Napoletana.

Il menù ha un costo di 50 euro a persona.

Se comunicate in anticipo, possono essere realizzate alternative vegetariane. Inoltre, all’esterno, il locale è dotato di un accogliente dehor riscaldato, sempre realizzato seguendo il classico stile “chalet”.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 333 4424617

Lo Chalet Steakhouse & Potatoes si trova a Vigliano Biellese, in via per Chiavazza 41.

Pagina Facebook: www.facebook.com/lochaletstekhouse

Sito: www.lochaletsteakhouse.com