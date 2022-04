Sport da combattimento, Mattia Rivetti è vice campione italiano

Si è svolta domenica scorsa, a Milano “Campionato italiano unificato open WBFC-WKFL-WFC” competizione sportiva di sport da combattimento, come Kick Boxing, K1, Thai Boxe, sia a contatto pieno e leggero. Le tre sigle unificate hanno richiamato un gran numero di atleti provenienti da tutta Italia, e nella categoria -80 kg l’atleta Mattia Rivetti della palestra “Fitness Club di Ponderano” ha superato brillantemente le qualifiche per accedere alla finale per il titolo assoluto.