Partito il conto alla rovescia per la Biella-Graglia

Numeri bassi, per ora, per la 19ª ri-edizione della Biella Santuario di Graglia in programma domenica 10 aprile. Dopo i 330 partenti del 2021 quando la gara era una delle prime dopo il lungo stop imposto dal Covid, sono solo un centinaio i pre-iscritti per l'edizione 2022. Un calo netto di presenze da fuori Biella ma anche dalle società biellesi.

In ogni caso c'è ancora tempo per qualche aggiunta dell'ultima ora. Le iscrizioni, infatti, scadono giovedì sera alle ore 24 e sono possibili sul sito www.gaglianico74.it nell'area dedicata oppure nel negozio BiboSport di Biella. Sabato 9 aprile dalle 17 alle 19.30 sarà possibile ritirare il pettorale in negozio, altrimenti sarà disponibile domenica mattina sul luogo di partenza in segreteria. Il percorso della gara è quello degli ultimi anni, con partenza da via Lamarmora a Biella alle 9.45 e un tempo massimo di 1h45 minuti per raggiungere il Santuario di Graglia. Gli atleti dovranno percorrere 11,3 chilometri tutti su strada asfaltata con un dislivello positivo di circa 400 metri e con dure rampe in salita a Muzzano e negli ultimi 3 chilometri. Per i primi 250 iscritti pacco gara garantito.

Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne con buoni benzina di valore decrescente (80 euro, 50 euro e 30 euro), mentre dal 4° posto in poi verranno premiati i primi tre di ogni categoria prevista (da Jps fino a S65+) con buoni benzina di 20, 15 e 10 euro. Per un totale montepremi di ben 1040 euro in buoni benzina. Al traguardo per tutti un panino e bevande. Tutto questo grazie ai partner dell'evento: Lauretana, Zegna Baruffa, Menabrea, Cizeta, Dolce Manna, Conad Occhieppo/Candelo, Studio Receptum, Il Fiore, Bonda Claudio, Ristorante del Santuario, Fratelli Carlino, Omla, Scamuzzi, Galavotti Mauro, Macelleria Acquadro e Puntogomme di Barbirato. Grazie alla collaborazione con il Gs Graja è fornito il servizio trasporto borse dalla partenza all'arrivo. Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 9.15.

Nelle 18 edizioni organizzate dall'As Gaglianico 74 in ambito maschile ben cinque sono state vinte da Alberto Mosca, tre da Massimo Galliano e due da Alberto Accatino. Tra le donne in vetta all'albo d'oro c'è la biellese Viviana Vellati con tre successi, due invece per Emanuela Brizio, Beatrice Lanza e Lara Giardino. Nella scorsa edizione vinsero Henri Ayomonod e Camilla Magliano. Nella classifica all-time conteggiata a partire dal 2015 (nelle precedenti edizioni il percorso era leggermente diverso) i record appartengono a Paolo Gallo, vincitore nel 2015 in 41'37” e a Valeria Roffino che nel 2019 corse in 47'52”.