La Marmora in gara con 26 ginnasti, ecco i risultati ottenuti FOTO

Si possono contare sulle dita le Società di Ginnastica del Piemonte e Valle d’Aosta che riescono a presentare in gara ginnasti di tutte le specialità addirittura raggruppati in un unico week end. E’ successo alla La Marmora per la seconda volta lo scorso week end in cui ha iniziato la sezione di Artistica Maschile che ha gareggiato ad Arcore con i giovani allievi nella prova interregionale individuale, prova valida per l’ammissione al campionato nazionale.

Tra i ginnasti di terza fascia, i tre moschettieri della La Marmora si sono comportati molto bene anche se la preparazione, per le assenze dovute alla positività al virus, è stata in parte rallentata. Filippo Brazzale è giunto quarto ai piedi del podio con una prestazione, a detta del tecnico Jacopo Vercellino che li segue con la sua ombra protettrice, molto buona, foriera di un risultato di rilievo nel ripescaggio nazionale. Altrettanto bene è andato Vittorio Piccolo che si è classificato sesto ed Edoardo Garrione che è giunto nono con alcuni errori da eliminare per i prossimi appuntamenti.

Andrea Stomboli nella quarta fascia d’età è giunto quindicesimo con un punteggio al volteggio negativo che ha pregiudicato il suo risultato. Ora si attende la comunicazione delle ammissioni date dalla classifica unificata di tutte le interregionali. Anche la femminile è scesa in campo in due diverse gare, la finale di serie C in cui la ginnasta lamarmorina Arianna Bocchio Ramazio ha gareggiato nelle fila dell’Olimpia Aosta che ha vinto la gara e potrà partecipare nel 2023 al campionato di serie B. Le altre ginnaste si sono impegnate nel Campionato regionale a squadre di serie D LA3 e per alcune è stata la prima gara di squadra o addirittura in assoluto la prima gara. Seguite dalle tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone, nella categoria Junior e Seniores, Giorgia Anselmino Acotto, Margherita Mosca e Carlotta Schellino si sono classificate al quinto posto, mentre le giovani Allieve Alessandra Anselmino Acotto, Chiara Moreschi, Adele Murabito, Lucia Pace e Giada Garrone si sono per ora dovute accontentare della quattordicesima posizione.

Domenica è stata la volta della GPT, Ginnastica per tutti, settore in cui si sono presentati ben tredici lamarmorini. Nella gara di squadra, denominata Coppa Italia, Diana Biolcati, Lucena Alves Valentina, Ginevra Moscone, Aurora Chiara Perino, Margherita Gallo, Olivia Zai e Leonardo Lanza hanno conquistato il terzo gradino del podio con buone esecuzioni, per la loro soddisfazione e delle tecniche Teresa Romano e Cinzia Alberto. Nella gara Promogym individuale di seconda fascia Valentina Lucena Alves si è classificata ottava e nella prima fascia Leonardo Lanza nono. Infine sono scese in campo per acquisire dei brevetti, le mignon della La Marmora da cinque ad otto anni, Ludovica Imboldi, Beatrice Silvestri, Adele Boschetti, Sofia Coda Riz. Gaia Lo Brutto e Francesca Piccolo che, per nulla intimorite dalle giudici, hanno eseguito i loro brevi esercizi ricevendo complimenti e regalini. La notizia giunta oggi è che le ginnaste di Artistica Gold di seconda fascia che hanno gareggiato due settimane fa, Beatrice Vivaldi e Helena Garavaglia sono state ammesse al Campionato nazionale che si svolgerà a Napoli.