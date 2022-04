Karate: Funakoshi 1976 due volte sul podio all'open international San Marino

Giunto alla sua 13a edizione, l’Open di San Marino è una classica per il karate di alto livello: dai giovanissimi Under 14 ai Master, specialità Kumite e Kata, il Trofeo organizzato dalla FESAM (Federazione Sammarinese Arti Marziali - WKF) è un appuntamento irrinunciabile per tutti gli atleti di interesse nazionale poiché rappresenta una vetrina importante e un banco di prova per testare preparazione tattico-tecnica e fisica.



Il Team Funakoshi 1976, ben preparato dal Maestro Damiano Rovatti, ha presentato in gara 3 Atleti: Carlo Gozzi e Stefano Sasso nella classe Under 16, rispettivamente fino a 52 e fino a 57 kg., e Christian Spilinga Under 14 fino 40 kg. Carlo Gozzi perde il primo incontro per Senshu (vantaggio del 1° punto in caso di parità) dopo aver rimontato uno svantaggio di 3-0 con una spettacolare tecnica di calcio da 3 punti (Ippon). Nei ripescaggi supera agevolmente le prime fasi con punteggio di 8-0 mentre nella finale per il bronzo riesce a strappare la vittoria per 1-0 grazie all’impostazione tattica messa a punto dal Maestro Rovatti. Un grande bronzo per il giovane studente dell’ITIS Quintino Sella di Biella, che premia l’impegno e la costanza negli allenamenti che ha mantenuto anche nel lungo periodo di lockdown.



Stefano Sasso perde di misura (1-0) il primo incontro e non viene ripescato: positiva comunque la sua prova e in netto miglioramento sulle sue ultime prestazioni (Campionati Italiani e Youth League). Christian Spilinga si presenta tra i leggeri dell’Under 14 e supera il primo e il secondo turno imponendo con determinazione un bagaglio tecnico ben strutturato e difficilmente riscontrabile in questa classe. Perde 1-0 la finale di poule dopo un tiratissimo incontro, dall’esito incerto fino alla fine. Nella finale per il 3° posto sfodera un capolavoro tattico e vince 4-0 sull’atleta delle Fiamme Oro Matteo Vacca.



Molto soddisfatto il maestro Rovatti delle prestazioni dei suoi ragazzi, frutto di impegno costante e determinazione che hanno elargito a piene mani anche tra gli alti e bassi del periodo pandemico, tra quarantene e tamponi, tra allenamenti in presenza e online. Prossimo impegno del Team candelese: i Campionati Italiani Cadetti a Ostia Lido il prossimo fine settimana. Nella foto a fine gara, visibilmente soddisfatti: Stefano Sasso, Carlo Gozzi, Christian Spilinga e il Maestro Damiano Rovatti.