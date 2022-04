IPPON 2 Karate, argento agli Open Internazionali di San Marino

Fine settimana intenso per la Ippon 2 che ha schierato in campo numerosi atleti su diversi fronti. Agli Open Internazionali di San Marino, che si sono svolti sabato 2 aprile, hanno partecipato, confermando le proprie capacità, due tra i ragazzi che hanno già affrontato competizioni impegnative: Cristina De Rosso (-54kg), nella categoria Cadetti, ha conquistato la Medaglia d’Argento e Filippo Mosca (-70 kg), Campione Italiano Esordienti 2021, ha ottenuto un buon 5° posto alla sua seconda gara nella categoria Cadetti.

Il giorno seguente, domenica 3 aprile, a Novi Ligure, alla Gara Regionale AICS, si sono messe alla prova 16 nuove leve, classe 2009/2010, quasi tutte alla prima esperienza che hanno combattuto con impegno ed emozione raggiungendo i seguenti risultati: medaglia d’Oro per Bianca Zanetti e Tommaso Lunghi; medaglia d’Argento per Vittoria Pozzo, Nicolas Aggerholm e Mattia Monteleone; medaglia di Bronzo per Smilla Aggerholm, Letizia Cardinale, Lorenzo Curtolo, Beatrice Magliola, Francesca Magliola e Lorenzo Marinone; 5º posto per Nisserine Boussaid, Chiara Petti, Zoe Trotto; 7° posto per Aicha Maghfour e Laura Minichiello.