Dopo due anni torna a Biella il Torneo dell’Orso

A distanza di due anni dall’ultima edizione, il Torneo dell’Orso - Memorial Francesca “Ceta” Scaramuzzi, torna a prendere vita sui campi di via Salvo d’Acquisto. La competizione di minirugby dedicata alle categorie Under 7, 9, 11 e 13 giunge alla sua 15a edizione. Otto le squadre partecipanti. Oltre a Biella Rugby, saranno presenti: Rugby Varese, Rugby Gattico, Cus Pavia, Rugby Bergamo, Cus Torino, Cus Milano e Rugby Parabiago.

Il sipario si aprirà sul magnifico sfondo della Cittadella del Rugby di Biella alle ore 9. Dalle 9,30 inizieranno le competizioni. La premiazione è prevista per le ore 15.15. Cesare Maia, presidente Brc: “Per tutto il Biella Rugby sarà una domenica di festa. Il ritorno dopo due anni del Torneo dell’Orso segna un momento importantissimo nel cammino verso l’uscita che speriamo definitiva, da uno dei periodi più bui di questi quarantacinque anni di vita del nostro club. Sarà meraviglioso rivedere sul campo centinaia di bambini impegnati a divertirsi giocando a rugby. Ma anche le moltissime decine di volontari che per tutto il giorno faticheranno in allegria perché tutto funzioni per il meglio. Spero davvero che per tutto il giorno alla Cittadella del Rugby si respiri questa allegria, sperando di trasmetterla anche i nostri nuovi amici ucraini che saranno con noi a vivere questa esperienza. In una giornata che, non dimentichiamolo, vive anche nel ricordo di Francesca “Ceta” Scaramuzzi, nostra presidente, che è stata un grande esempio di questa gioia nata dalla passione”.