Biella, weekend intenso per la ginanstica ritmica: sabato anche la nazionale al Palapajetta

Per ben tre giorni si vedranno al Palapajetta di Biella volteggiare gli attrezzi di Ritmica, l’8 e il 9 aprile con il Torneo Italia Nazionale Gold Junior e Senior, il 10 con il Campionato di squadra Gold della categoria Allieve delle zone tecniche 1 e 2 (Nord Ovest e Nord Est). L’organizzazione di questo importante evento fa capo all’ASD Ritmica Piemonte di Torino, con la collaborazione della Società Ginnastica La Marmora di Biella.

Ma la sorpresa per tutti gli appassionati di Ginnastica Ritmica è che la squadra nazionale, meritatissima medaglia di bronzo nella finale a squadre delle Olimpiadi, dopo la vittoria nel bilaterale con la Francia nel Torneo Internazionale Città di Desio della scorsa settimana, affascinerà il pubblico biellese e non solo, dando un tocco magico a tutta la manifestazione. Le ginnaste presenteranno i due nuovi esercizi, il primo con cinque cerchi ed il secondo con tre nastri e due palle che la vulcanica mente della Direttrice Tecnica Nazionale Manuela Maccarani ha ideato.

L’appuntamento per l’esibizione delle “farfalle” è quindi per sabato 9 a partire dalle 18,30 al termine delle competizioni delle giovani Juniores. Il pubblico potrà acquistare i biglietti sia per le gare che per l’esibizione direttamente al Palazzetto.



L’orario delle gare è il seguente:

Venerdì 8 Torneo Italia Gold Senior dalle 16,00 alle 19,30

Sabato 9 Torneo Italia Gold Junior dalle 10,00 alle 18,30

Sabato 9 Esibizione della Squadra Nazionale alle ore 18,30

Domenica 10 Campionato di squadra Gold Allieve dalle 9,30 alle 17,30

Per qualsiasi informazione, l’indirizzo mail dell’ASD Ritmica Piemonte è info@ritmicapiemonte.it.