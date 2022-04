Climatizzazione: sempre più richieste le pompe di calore aria acqua

La grande attenzione verso la sostenibilità ambientale sta rendendo le pompe di calore sempre più diffuse tra gli italiani. Questi dispositivi innovativi, infatti, si caratterizzano per la capacità di sfruttare fonti rinnovabili per produrre energia e acqua calda sanitaria, impattando meno sull’ambiente rispetto agli impianti tradizionali.

In particolare, attualmente si registra un forte aumento di richieste per le pompe di calore aria acqua in quanto offrono innumerevoli vantaggi che le rendono convenienti e allo stesso tempo estremamente funzionali.

Al giorno d’oggi, per risparmiare sulla spesa di questi dispositivi ci si può affidare a portali e-commerce specializzati, tra i quali si distingue per esempio Climamarket.it: qui , infatti, è possibile trovare un’ampia gamma di pompe di calore aria acqua a prezzi convenienti, tutte appartenenti ai migliori marchi disponibili sul mercato.



Come funziona una pompa di calore aria acqua

Innanzitutto, è importante sottolineare che una pompa di calore aria acqua può produrre acqua calda sanitaria, riscaldare o raffrescare l’ambiente.

Tutto ciò avviene grazie al liquido presente nell’impianto che consente quindi di scambiare il calore tra i due ambienti. In pratica, nell’ambiente esterno alla propria casa si va a sottrarre calore all’aria per far sì che il liquido raggiunga temperature molto basse, in modo da comprimerlo fino a farlo condensare.

Con questo processo la sua temperatura aumenta in modo consistente e quando arriva a contatto con le tubature dell’unità interna riesce a riscaldare l’acqua che viene utilizzata sia per i sanitari che per il riscaldamento della casa.

La pompa di calore aria-acqua viene preferita molto spesso alla classica caldaia sia in quanto risulta essere più conveniente, sia perché si può utilizzare anche per il riscaldamento dell’acqua dei propri caloriferi: la sua efficienza energetica – COP è dei modelli elettrici e GUE per modelli a metano o GPL – è più elevata rispetto ai generatori tradizionali.

Ovviamente, d’estate, la pompa funziona esattamente al contrario in modo da rinfrescare le mura domestiche come un condizionatore, refrigerando le stanze e avendo quindi un doppio utilizzo.



I principali vantaggi di una pompa di calore aria acqua

Tra i diversi vantaggi offerti da una pompa di calore aria acqua, di sicuro il più importante è legato alla sostenibilità ambientale, in quanto utilizzare fonti rinnovabili come il calore favorisce in modo consistente la riduzione di emissioni inquinanti e garantisce un basso impatto sulla natura: non bruciando combustibili fossili, non si emette CO2 o altri elementi altamente inquinanti.

Proprio per questo, l’utilizzo di pompe aria acqua viene visto come un’ottima forma ecologica e premiata dallo Stato con numerosi incentivi che possono essere utilizzati all’acquisto di un tale impianto: si va dal Bonus Casa fino all’Eco bonus.

Tutto questo si traduce quindi non solo nel recupero di una parte della spesa, ma anche in un importante risparmio sui costi in bolletta: una stima generale si aggira sul 75% di energia elettrica risparmiata e almeno un 30% in meno nelle utenze da pagare.

Oltre a tutti questi vantaggi, va ricordato inoltre che una pompa di calore aria-acqua richiede una bassa manutenzione, è di facile utilizzo e, fattore rilevante, è una tecnologia progettata per garantire un’ottima resa nel tempo.

La richiesta sempre crescente di questi sistemi di climatizzazione sta rivoluzionando il modo di vivere dei cittadini che mostrano un maggiore interesse nei confronti dell’ambiente e una consapevolezza tale che permette loro di capire come l’inquinamento abbia un impatto drammatico su di esso.