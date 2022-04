Biella, commercio in fermento: in Comune la richiesta per l'apertura di un nuovo supermercato, foto Pixabay

Commercio in fermento a Biella. E a portare una ventata di novità al settore, è la richiesta arrivata in Comune in questi giorni per la costruzione di un nuovo supermercato. L'area scelta si troverebbe lungo via Milano, a Chiavazza. Una richiesta che se venisse ascoltata dall'amministrazione porterebbe a due, il numero dei nuovi supermercati che sarebbero realizzati nei prossimi anni in città. Il primo, il cui progetto ha già anche ottenuto il via libera dal Comune, è quello che dovrebbe essere inaugurato nell'area ex Pettinature Riunite.

Se anche quello di Chiavazza venisse portato a termine, il numero degli spazi occupati dalla Gda (Grande distribuzione) nel capoluogo salirebbe a 24. Ma l'assessore al Commercio della città frena su questo progetto.

"Prima di tutto - spiega l'assessore - a oggi ci è solo arrivata la richiesta agli uffici. Devono ancora essere fatte molte verifiche e poi dovrebbe esserci anche il via libera del consiglio. Ma si tratta di un supermercato che si vorrebbe fare nascere dal nulla, facendo un basamento di cemento su di un'area verde. Ora: abbiamo già tante aree dismesse e non mi sembra il caso di deturpare nuovi spazi".

L'assessore non condivide nemmeno la strategia commerciale della richiesta. "Non ci sono le condizioni per avvallare una domanda di questo genere. Abbiamo sempre meno abitanti e ci troviamo con 24 supermercati quando in America la Gda sta chiudendo? Tra qualche anno anche qui inizierà la crisi e che cosa faremo?".