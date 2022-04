Biella, giardini Zumaglini: una proposta per il centenario del palco della musica

Correva l’anno 1922 quando l’amministrazione comunale di Biella, allora guidata da Virgilio Luisetti, deliberò la costruzione del palco della musica al centro dei giardini pubblici che verranno rinominati nel 1935 “giardini Zumaglini”, in onore dello storico botanico e medico biellese. Oggi, a cento anni di distanza, il palco (detto anche “cassa armonica”) si ritrova ad essere inutilizzato da circa 50.



In onore del centenario Gianfranco Ribaldone, professore di latino e greco e appassionato della storia del territorio, ha ideato un’iniziativa per sensibilizzare verso il restauro del palco: “Il progetto – spiega Ribaldone – vuole essere di più che una semplice commemorazione. Vogliamo coinvolgere i giovani organizzando una serata in cui una studentessa suonerà il violoncello accanto al palco, a cui seguirà la lettura di alcune pagine sulla storia dei giardini sempre a cura di ragazzi e ragazze adolescenti. Nelle nostre intenzioni c’è anche la voglia di lanciare un segnale di ottimismo e speranza mettendo al centro i più giovani”.



Insieme a Ribaldone c’è l’associazione “Storie di Piazza”, da sempre attiva nella promozione e nella condivisione delle tradizioni e della cultura locale, la quale ha accolto la proposta con grande entusiasmo. Ma la collaborazione non si ferma qui, ci sono anche altre figure che hanno dato il loro supporto. In primis Alberto Penici, membro del consiglio direttivo comunale di Biella divisione Scuole e Provinciale AVIS, che ha messo Ribaldone in contatto con l’assessore Davide Zappalà.



Al momento non vi è certezza per la data in cui si svolgerà l’evento ma si progetta di portarlo in scena giovedì 14 aprile, vero e proprio giorno del centenario, alle 17.