Ubriaco picchia la moglie per gelosia e la minaccia di morte: arrestato

Picchia la moglie per gelosia e viene arrestato. Nuovo caso di violenza domestica nel Biellese. È accaduto nei giorni scorsi, a Biella: vittima dell'accaduto una donna di circa 50 anni, residente in città che, secondo le ricostruzioni di rito, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dichiarando che il marito l'aveva picchiata.

Le volanti della Polizia si sono portate sul posto e hanno trovato la donna sul pianerottolo, come spesso capita, visibilmente spaventata e con le lacrime agli occhi. Agli agenti avrebbe spiegato di essere stata colpita violentemente, al termine dell'ennesima lite in casa, per motivi di gelosia. In seguito, la Polizia ha trovato il marito nella propria camera da letto, sotto gli effetti dell'alcol.

Alla vista della moglie, avrebbe cominciato a insultarla pesantemente e minacciarla di morte sotto lo sguardo incredulo e sconvolto degli agenti. In seguito, avrebbe proferito parole ugualmente gravi nei confronti degli operatori di Polizia, che gli hanno impedito di scagliarsi contro di lei.

A quel punto, sono scattate le manette nei confronti del 50enne, arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La malcapitata, invece, è stata condotta in ospedale dagli operatori sanitari del 118 per la medicazione delle ferite, giudicate guaribili in 10 giorni.