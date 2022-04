Prende fuoco l'auto a Ponderano, il conducente si ferma e fugge in tempo (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Istanti di terrore sulla strada del Maghettone, a Ponderano, per un'auto in fiamme. Stando alle prime informazioni raccolte, il conducente ha fatto appena in tempo a fermarsi e a scendere dall'auto prima che il fuoco circondasse l'intero veicolo.

Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza il mezzo, andato completamente distrutto. Sul posto anche gli agenti di Polizia che hanno stanno deviando il traffico in altre direzioni. Non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno portato all'incendio.