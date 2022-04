Leo Club, il consiglio nazionale di scena a Biella

Lo scorso fine settimana, da venerdì 1 a domenica 3 aprile, si è tenuto a Biella il IV Consiglio del Multidistretto Leo 108 Italy. Per l’occasione, rappresentanti di tutti i Leo Club italiani si sono riuniti nel capoluogo laniero per prendere decisioni determinanti per la vita associativa di quasi trecento club sparsi in tutta la penisola, soprattutto in vista delle prossime elezioni presidenziali, che si terranno a fine aprile a Montecatini Terme.

L’evento costituisce un importante segnale di ritorno alla normalità per la vita associativa dei giovani dei Lions, anche considerando il fatto che la Conferenza nazionale del maggio 2020, che si sarebbe dovuta svolgere proprio a Biella, era stata annullata a causa della pandemia. Bello ripartire nello stesso punto in cui ci eravamo lasciati. A fare gli onori di casa, nella sala eventi dell’Agorà Palace Hotel, il Presidente del Distretto Leo piemontese, Stefano Lometti e la Presidente del Leo Club Biella, Silvia Cerrato, assieme al Sindaco della città, Claudio Corradino, venuto per l’occasione a portare i suoi saluti e a esprimere riconoscenza per il lavoro svolto dall’associazione a favore della collettività.

A capo del Comitato Organizzatore, Riccardo Leonesi, che, assieme allo staff di giovani soci, è riuscito a curare dettagliatamente ed egregiamente l’evento, affinché i lavori congressuali e le due cene di gala (di cui una presso il Circolo Sociale Biellese), potessero svolgersi con regolarità, ma anche per far conoscere il territorio biellese a un centinaio di ospiti provenienti da tutta Italia. Per l’occasione, infatti, sono state organizzate visite guidate nei luoghi più caratteristici del Biellese, tra cui il Santuario di Oropa. Ma non solo: gli ospiti sono stati anche coinvolti in attività di smistamento e impacchettamento di cibo, medicinali e vestiario, raccolti presso il pubblico nell’ultimo mese, da inviare nuovamente in Ucraina per far fronte all’attuale crisi umanitaria conseguente alla guerra.