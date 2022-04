Biella: nuovo appuntamento per l'Associazione Genitori di Chiavazza

Domani, giovedì 7 aprile è in calendario l'assemblea generale dell'Associazione Genitori di Chiavazza per l'approvazione del bilancio e condivisione delle progettualità future. L'invito a partecipare alle ore 21,15 presso i locali dell'associazione in piazza XXV Aprile è rivolto a tutti gli interessati.

“Nata negli anni '90 per proporre attività rivolte agli alunni delle medie – spiega la presidente Lorena Belotti – si è avvicinata anche alle elementari con una piccola parentesi anche alla scuola dell'infanzia, facendosi carico dell'organizzazione del doposcuola e del prescuola. Le ore del doposcuola aiutano le famiglie a conciliare impegni lavorativi dopo l'orario scolastico e al contempo offrono ai ragazzi un momento di svago, socializzazione e condivisione di tempo e spazio, seguiti da educatori qualificati. Questo, nel tempo, ha agevolato e incoraggiato l'integrazione tra le varie realtà del quartiere”.

Alle attività hanno contribuito negli anni l'Istituto Comprensivo Biella II, Comune di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio e, nell'ultimo anno scolastico, anche con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Regione Piemonte. Grazie ai contributi ricevuti, è stato possibile contenere la spesa a carico delle famiglie, rendendo il doposcuola più accessibile a tutte le famiglie interessate.

Negli anni pre-Covid l'associazione aveva proposto attività aggiuntive come per esempio, teatro, canto e altri laboratori, dedicate ai ragazzi delle elementari e delle medie. Coinvolgendo i professionisti sul territorio, si rendevano le attività più accessibili ai ragazzi. “Il Direttivo – conclude la presidente – invita nuovi genitori, che credano in questa realtà, a partecipare attivamente alla vita associativa per riprendere le attività interrotte dal Covid e per crearne nuove. Invitiamo dunque chiunque sia interessato a contattarci via mail associazionegenitori.chiavazza@gmail.com, c'è tanto che possiamo fare per i nostri figli e per il nostro quartiere”.