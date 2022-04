Covid, nel 2023 potrebbe arrivare un vaccino contro tutte le varianti

Un vaccino contro tutte le varianti, lo ha annunciato dalla casa farmaceutica francese LinKinVax che ha messo a punto un vaccino che potrebbe proteggere in maniera totale dalla diffusione del virus.

Ne ha parlato alcuni giorni fa l’ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli, il quale in un'intervista ha detto che “ragionevolmente, entro ottobre, potremmo avere dei vaccini adattati alle varianti o universali, cioè in grado di dare protezione contro diversi ceppi”.

Lo scorso 15 marzo, LinKinVax ha annunciato di essere al lavoro in collaborazione con GTP Bioways per lo sviluppo del vaccino universale contro tutti i coronavirus.

“Con questa collaborazione, - si legge in una nota - le due compagnie rafforzano una partnership che era inizialmente focalizzata nello sviluppare prodotti dalla piattaforma vaccinale di VRI/INERM, che LinKinVax sta adesso utilizzando in via esclusiva”.

Nello specifico, il vaccino si baserebbe su un anticorpo monoclonale che prende di mira le cellule denditriche, e che il vaccino sarà unico perché prende di mira sequenze del SARS-CoV-2 e delle sue varianti, ma anche sequenze comuni presenti in altri virus della stessa famiglia così da indurre una risposta immunitaria estesa e duratura.

Per i tempi bisognerà aspettare ancora un po': LinKinVax ha fissato l'obiettivo di inizio dei trial clinici a metà 2023.