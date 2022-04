Candelo, in pensione dopo 40 anni il dottor Alberto Pizzoglio: il “grazie” della comunità

È andato in pensione il dottor Alberto Pizzoglio che, per quarant'anni circa, ha operato come medico di base a Candelo. A ringraziarlo per quanto di buono ha fatto per la comunità candelese il sindaco Paolo Gelone: “Una vera istituzione, ha dato molto alla nostra cittadinanza. Persona bendisposta con tutti. Gli auguriamo una serena pensione”.

Concorde anche l'ex prima cittadina, ora presidente dell'IRIS Mariella Biollino: “Sempre disponibile, attento ai problemi dei suoi pazienti, ha seguito più generazioni di candelesi, dando il meglio di sè. Al dottor Pizzoglio auguriamo un giusto riposo e un nuovo inizio di vita per coltivare al meglio tutti i suoi interessi. Grazie dottore per il suo impegno per tutti noi”.