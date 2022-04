Biella, la Croce Rossa incontra i più piccoli con "L'ambulanza dei peluche"

I Giovani della Croce Rossa di Biella portano in piazza l' attività "Ambulanza dei Peluche". Sabato 9 Aprile in via Italia, zona chiesa della SS. Trinità. L' attività è diretta ai più piccoli e finalizzata alla conoscenza del mezzo e del sistema di soccorso: un simpatico percorso guidato in cui i bimbi potranno imparare cosa fare in caso di pericolo e cercare di superare il timore dell' ambulanza.



Essere preparati in caso di emergenza è molto importante anche per i nostri bambini che nel loro piccolo possono fare la differenza e aiutare chi ha bisogno: con l'aiuto dei nostri Volontari potranno imparare come chiamare il numero di soccorso 112 correttamente, come eseguire piccole medicazioni e visitare l' interno di un' ambulanza di soccorso pediatrico.



A tutti i bambini, dopo il percorso, verrà regalato un attestato di partecipazione e un morbido peluche con la promessa di prendersene cura. Vi aspettiamo numerosi dalle 10 alle 18 di Sabato per un momento di divertimento con i Giovani della Croce Rossa di Biella.