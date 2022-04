Al via la seconda edizione del corso “La Ricerca Clinica: introduzione alla ricerca scientifica secondo standard di etica e qualità”

Al via la seconda edizione de “La Ricerca Clinica: introduzione alla ricerca scientifica secondo standard di etica e qualità”, corso di formazione di carattere nazionale rivolto alle professioni sanitarie e organizzato congiuntamente da ASL di Biella e Biblioteca Virtuale per la Salute-Piemonte.

Al corso, che si svolgerà in modalità webinair suddiviso in due parti a iniziare da oggi, mercoledì 6 aprile, sono stati assegnati 30 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) complessivi per chi vi prenderà parte. Tutti i posti a disposizione sono stati esauriti a fronte delle numerose richieste ricevute.

La partecipazione è gratuita per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale piemontese.

Il corso si pone come obiettivi per una corretta organizzazione della sperimentazione e, più in generale, della ricerca per i clinici coinvolti, di:

- approfondire la normativa di riferimento sulle sperimentazioni cliniche e le principali questioni etiche;

- fornire le competenze necessarie per predisporre un protocollo di ricerca, gestire le sperimentazioni e predisporre la documentazione necessaria.

La Segreteria Organizzativa è curata da Biblioteca Virtuale per la Salute-Piemonte presso la Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, con il supporto della Struttura Semplice Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASLBI per la parte progettuale e di accreditamento.

Alla prima parte del percorso formativo con quattro date nel mese di aprile parteciperanno come docenti Patrizia Brigoni, Direttrice BVS-P, Celeste Cagnazzo, Coordinatore di Ricerca Clinica Ospedale Regina Margherita Torino, ed Elisa Perfetti, Coordinatore di Ricerca Clinica Ospedale di Biella; alla seconda parte, in programma a maggio sempre con quattro date, oltre a Cagnazzo e Perfetti, prenderà parte Ludovica De Panfilis, Responsabile Unità di Biotica e Presidente del Comitato per l’Etica nella Clinica Aziendale AUSL-IRCCS Reggio Emilia.

La prima edizione del corso, svolta tra settembre e novembre 2021, era stata aperta dai saluti del Direttore Generale dell’ASLBI, Mario Sanò, a testimonianza della valenza che il campo della ricerca e della sperimentazione clinica ricopre per l’Azienda Sanitaria biellese quale settore di sviluppo e attrattività.

«Siamo particolarmente soddisfatti di poter replicare questo corso dedicato alla ricerca clinica, che fa parte di un piano di formazione più ampio - commenta la Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi – Si tratta di un programma generale proposto annualmente e frutto di una sinergia consolidata tra Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASLBI, Biblioteca Virtuale per la Salute-Piemonte e Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi».