A Cerrione si parla di bilancio e DUP in consiglio, la scuola di Magnonevolo sarà demolita e ricostruita

Bilancio e DUP. Questi i temi principali del consiglio comunale di Cerrione, andato in scena nei giorni scorsi. Ancora una volta sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2022 “ad per gli immobili merce esenti dal 1° gennaio scorso – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - Per l'addizionale IRPEF, vista la legge che ha ridefinito gli scaglioni di reddito portandoli a 4, abbiamo confermato per i primi tre la stessa tariffa, ed abbiamo modificato da 0,78 a 0,80 il quarto scaglione per i redditi superiori a 75mila euro. Le tariffe mensa e scuolabus sono rimaste invariate con un contributo da parte del Comune di 65mila euro. Le famiglie residenti senza ISEE il costo del pranzo rimane di 4,51 euro con lo sconto per il secondo figlio del 50 per cento”.

Sul fronte delle opere pubbliche, 50mila euro di contributo statale sarà destinato all'efficientamento energetico dell'edificio comunale; altri 10mila euro verranno impiegati per l'asfaltatura della strada di via Stazione. Inoltre, è stato richiesto un contributo del PNNR da 990mila euro da destinare alla messa in sicurezza del reticolo idraulico, in particolare il Rio Merdarello.

“Abbiamo presentato una nuova richiesta di finanziamento PNRR con una proposta relativa alla demolizione e ricostruzione della ex scuola elementare di Magnonevolo con l'edificazione di una nuova struttura da utilizzare come asilo nido per 24 posti – dichiara il sindaco Zerbola – La richiesta del contributo è di 616.900 euro. È stata inviata anche una candidatura per la digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. Sono anche previsti 4000 euro per l'adesione al protocollo d'intesa con i comuni limitrofi per partecipare al bando Ciclovie. Infine, è in previsione un contributo per i centri estivi e per i pomeriggi scolastici del mercoledì e del venerdì, in aiuto alle famiglie”.