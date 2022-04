Lavori di asfaltatura e messa in sicurezza al via a Valdilana, ecco le zone interessate

Serie di interventi al via nel territorio di Valdilana. Lo comunica il Comune sui propro canali social: “Inizio dei lavori di messa in sicurezza sul reticolo stradale comunale in località Mosso, nelle frazioni Ormezzero, Rolando, Frieri e Sella. Aperto anche il cantiere per un totale di 222.493,40 euro che prevede la sistemazione e asfaltatura delle strade indicate sopra. Pertanto è stata modificata la viabilità per consentire l'allestimento in sicurezza del cantiere. Per chi percorre questa strada raccomandiamo di prestare attenzione”.