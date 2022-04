Riceviamo e pubblichiamo:

“Cicche di sigarette, mascherine, plastica, bottiglie di vetro, plastica, carta e tanto altro. È davvero una tristezza percorrere a piedi alcune strade del Biellese: ci si imbatte in tanti tipi di rifiuti. Ma dov'è finito il senso civico delle persone? Perchè non trattare l'ambiente che ci circonda come fosse casa nostra? Ma l'educazione viene ancora insegnata, esiste ancora?”.