Sala Biellese, la videoconferenza diventa uno standard per le riunioni di giunta

È la flessibilità la principale ragione che ha portato l’amministrazione comunale di Sala Biellese, guidata dal sindaco Roberto Blotto, a muoversi nella direzione di un sistema di videoconferenze per le riunioni di giunta e i consigli comunali.

Flessibilità perché l’incontro telematico permette di fare fronte a situazioni di emergenza, come l’assenza di un membro della giunta oppure gli ultimi ritocchi ad un progetto prima della scadenza.

Come ben spiega il primo cittadino: “Questi due anni di pandemia ci hanno insegnato i vantaggi di questo metodo e ora non dobbiamo metterlo nel cassetto. Ovviamente – conclude Blotto – prediligeremo sempre la riunione in presenza ma sarebbe un errore non fare tesoro di quanto appreso”.