A Torrazzo si interviene sulla messa in sicurezza e sull’inclusività

A guidare il comune di Torrazzo, dopo la scomparsa del sindaco Sandro Menaldo, avvenuta a settembre 2021, è stato il tandem composto dalla vice Stefania Menaldo e l’assessore Bruno Giansetti che, portando avanti l’ordinaria amministrazione, hanno anche gestito i fondi destinati agli interventi pubblici.



I mesi che intercorrono tra aprile e il 12 giugno, data stabilita per le elezioni, vedranno l’avvio di diversi lavori. Innanzitutto, si farà partire un intervento di messa in sicurezza delle strade per un valore totale di 150mila euro, a cui si aggiungerà il rifacimento della pavimentazione del cimitero in modo da renderla più facilmente percorribile a sicura. Quest’ultimo intervento fa da seguito all’installazione delle rampe per disabili, al fine di rendere la zona priva di barriere architettoniche. Infine, verrà sistemata l’area deposito destinata ai mezzi comunali, per esempio gli spargisale.