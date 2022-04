Virtus Biella, l’Under 16 territoriale vola alle Final Four

Importante traguardo per l’Under 16 Creminelli Salumi. Le nerofucsia hanno superato con un doppio successo in tre set la Galvanotecnica Italiana Omegna ai quarti di finale e si sono qualificate alla Final Four di categoria. In palio il titolo di campione territoriale delle province di Biella, Vercelli, VCO e Alessandria.

Si gioca domenica 10 aprile sui campo del PalaAgil e della Palestra “G.B. Leonardi” di Trecate e la Virtus affronterà in semifinale il Rosaltiora Verbania. Sul tabellone anche Alessandria e le padrone di casa della Igor Volley. Le gare sono a eliminazione diretta, al meglio di 3 set su 5. Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale 1°/2° posto; le perdenti invece la finale 3°/4° posto.

Il programma:

SemifinaliIGOR VOLLEY – AD ALESSANDRIA VOLLEY ECC. (PalaAgil – ore 10.00)CREMINELLI SALUMI VIRTUS BIELLA – 81 SERVICE ROSALTIORA (Palestra “G.B. Leonardi” – ore 10.00)

FinaliFinale 3°/4° posto: Perdente gara 1 – Perdente gara 2 (Palestra “G.B. Leonardi” – ore 15.00)Finale 1°/2° posto – Vincente gara 1 – Vincente gara 2 (PalaAgil – ore 15.00)