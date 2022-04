Su Nuraghe Calcio Biella pareggia 4-4 contro “Matti FC”

Si è risolto con il pareggio di 4-4 l’atteso derby tra la capolista “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Matti FC”, terzi nella classifica provvisoria del Campionato provinciale di calcio a 7, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), presieduto da Pino Lopez.

Risultato che, dopo mesi di dominio e con la conquista di un solo punto, fa scalare al secondo posto la formazione con le insegne dei Quattro Mori di Sardegna allenata da Roberto Geromel e coordinata da Gaspare Carmona.

Sfida importante quella contro i “Matti FC”, (capitano Andrea Pulsi, allenatore Andrea Maiello), affrontata con ridotta rosa di giocatori disponibili; partita corretta con qualche momento di tensione, ben arbitrata da Pino Lopez con gli atleti di “Su Nuraghe” in campo a tenere botta, in vantaggio sugli avversari fino agli ultimi minuti di gioco, grazie ai 3 magistrali gol segnati dal capitano Edoardo Ceria, primo della classifica marcatori con 34 gol nel carniere, e a quello messo spettacolarmente in rete dall’allenatore Roberto Geromel, anch’egli in campo a coprire inattese assenze.

Come nei casi della vita in cui “non sempre si può vincere”, così, anche nella simulazione del gioco, l’alternanza di entrambe le facce della medaglia deve diventare occasione per riflettere. Momento di riflessione per valutare scelte tra i mille impegni – familiari, di lavoro e personali – avendo all’orizzonte la squadra del cuore fatta pur anche di condotta sociale e valoriale, di anima e di corpo, di allenamento sportivo continuo e di amicizia costantemente alimentata.

Palestra che continua: altre giornate attendono. Prossimo appuntamento mercoledì 6 aprile, alle ore 21:00, “Pizza Flash” sfiderà “Su Nuraghe Calcio Biella” presso il centro sportivo “Sportec – Sportec center” di Gaglianico.