Rotary San Gaudenzio con il campione del Milan Daniele Massaro al Golf Cavaglià FOTO

Questo fine settimana al Gc Cavaglià si è aperto con la prima Friend’s Golf Challenge un importante evento benefico organizzato da Rotary San Gaudenzio che ha visto come ospite d’onore Daniele Massaro, ex giocatore del Milan e della Nazionale Italiana, protagonista prima in campo e poi vero “animatore” della premiazione dove sono stati estratti anche i biglietti della lotteria. Malgrado una temperatura non proprio primaverile una cinquantina di giocatori hanno animato la gara giocata con formula Louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche (Stableford).

Nel lordo al 1° posto la coppia Simone Bucino/Alberto Caneparo con 39 punti. Nel netto primi Daniele Tonso/Mauro Ariel Blanc con 44, seguiti da Sergio Protti/Fabrizio Faitelli con 43 e Alessandra Songa/Dario Finali con 42. Prima coppia mista Giovanni Vasta/MariaGrazia Gallia con 40. Il ricavato della manifestazione sarà a favore dell’associazione “Chiaroscuro” di Novara, un ente che lavora con le persone affette da disturbi alimentari quali la bulimia e l’anoressia. Domenica ha fatto tappa il circuito con finale nazionale ad accesso diretto e finale internazionale WAGC Tour 2022 (18 buche, 3 categorie, formula max score).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglia' 68, 1° Netto Paolo Schellino Cavaglia' 73, 2° Netto Giorgio Andrigo Cavaglia' 74. 2a categoria: 1° Netto Giuseppe Gaeta Cavaglia' 66, 2° Netto Mauro Malinverni Cavaglia' 66. 3a categoria: 1° Netto Gabriele Sabbatino Crema 59, 2° Netto Bruno Carmagnola Cavaglia' 68. 1° Ladies Anna Maria Lo Conte Cavaglia' 70. 1° Seniores Piero Ceresa Cavaglia' 67. Questo fine settimana al Golf Club Cavaglià sarà dedicato ad un doppio evento targato #GolfPassion che metterà in palio soggiorni gratuiti presso il Residence Relais Carpediem a Roma (con inclusi green fee per il Marco Simone campo dove si giocherà la Ryder Cup) e il nuovo Pareus Beach Resort di Caorle.

Si inizierà proprio sabato con il Pareus Beach Resort in Tour 2022 e si proseguirà domenica con il Carpediem in Tour 2022, entrambe le gare saranno sulla distanza di 18 buche, Stableford e 3 categorie. Un paio di anticipazioni sulle prossime gare di aprile. Sono già aperte le iscrizioni per la Louisiana di Pasquetta con la classica grigliata, mentre sabato 23 aprile è prevista la gara promozionale (giocatore + neofita) "Porta un amico al golf". Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.